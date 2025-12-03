Emofilia B svolta in Italia | un ospedale di Milano ha trattato il primo paziente con terapia genica

Milanotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo paziente con emofilia B in Italia è stato trattato oggi con HEMGENIX (etranacogene dezaparvovec), la prima terapia genica approvata per questa patologia. La somministrazione è avvenuta presso il Centro Emofilia del Policlinico di Milano, un centro di eccellenza a livello internazionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

emofilia b svolta in italia un ospedale di milano ha trattato il primo paziente con terapia genica

© Milanotoday.it - Emofilia B, svolta in Italia: un ospedale di Milano ha trattato il primo paziente con terapia genica

Argomenti simili trattati di recente

emofilia b svolta italiaEmofilia B, primo paziente in Italia trattato con terapia genica - La prima somministrazione al Centro Emofilia del Policlinico di Milano. Riporta repubblica.it

emofilia b svolta italiaEmofilia B, al Policlinico di Milano somministrata la prima terapia genica in Italia - Si tratta di una malattia rara ereditaria causata dalla carenza del Fattore IX della coagulazione. Secondo ilgiorno.it

Emofilia B, svolta in Italia: un ospedale di Milano ha trattato il primo paziente con terapia genica - Una tappa storica per la prima terapia genica somministrata presso il Policlinico di Milano ... milanotoday.it scrive

emofilia b svolta italiaEmofilia B, primo paziente trattato in Italia con la terapia genica - È indicata per adulti con emofilia B grave e moderatamente grave (deficit congenito del fattore IX della coagulazione ... Segnala corriere.it

emofilia b svolta italiaEmofilia B: a Milano il debutto della prima terapia genica - Novità sul fronte dell'emofilia B: il primo paziente italiano è stato trattato, a Milano, con la nuova terapia genica. Si legge su fortuneita.com

emofilia b svolta italiaEmofilia B, primo paziente italiano curato con terapia genica - La terapia genica per l'emofilia B 'etranacogene dezaparvovec' è stata da poco autorizzata dall'Agenzia Italiana del Farmaco ed è quindi erogabile attraverso il Servizio sanitario nazionale. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Emofilia B Svolta Italia