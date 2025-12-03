Emma Bonino che ha affrontato per 8 anni un microcitoma polmonare patologia tipica dei fumatori

La parlamentare Emma Bonino si trova ricoverata per insufficienza respiratoria al San Filippo Neri, dove è presente anche un'equipe specializzata nel microcitoma polmonare, il tumore contro cui ha combattuto per anni, superandolo nel 2023. Ma, come avverte lo specialista: «chi ha fumato per tanti anni vive con un’eredità complessa: i polmoni sono più fragili e più esposti a complicazioni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emma Bonino, che ha affrontato per 8 anni un microcitoma polmonare, patologia tipica dei fumatori

