Emily in Paris S5 | Netflix svela il trailer ufficiale!

Netflix ha svelato il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris, la serie con protagonista Lily Collins. La quinta stagione tornerà su Netflix con 10 episodi a partire dal 18 dicembre 2025, ma nell'attesa possiamo dare uno sguardo al trailer che offre uno sguardo passionale alle nuove dinamiche sentimentali della splendida Emily, questa volta alle prese con una nuova avventura lavorativa in quel di Roma. Guardate il trailer di Emily in Paris S5 Qual è la trama della stagione 5 di Emily in Paris?. Ora a capo dell'Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città.

