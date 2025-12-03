Emily in Paris Netflix pubblica il nuovo trailer della quinta stagione
Sono da oggi disponibili il trailer ufficiale e le nuove immagini dell’attesissima quinta stagione di Emily in Paris. Il nuovo capitolo della serie di successo creata da Darren Star e con protagonista Lily Collins debutterà solo su Netflix con dieci episodi il 18 dicembre. Darren Star è creatore, produttore esecutivo e autore della serie. Nel cast, oltre alla protagonista Lily Collins, troviamo: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake), e Michèle Laroque (Yvette). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
