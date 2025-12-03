Emily in Paris 5 | il trailer ufficiale svela la nuova vita di Emily a Roma
Ecco le prime immagini e sequenze della quinta stagione della serie con protagonista Lily Collins, ambientata nelle vie della capitale italiana. Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris, l'attesissimo nuovo capitolo della serie televisiva creata da Darren Star e interpretata da Lily Collins. I dieci episodi della nuova stagione saranno disponibili dal 18 dicembre sulla piattaforma streaming di Netflix, dove potete trovare anche le altre quattro stagioni dello show. Emily ricomincia da Roma La nuova stagione di Emily in Paris si apre con la protagonista, Emily Cooper (Lily Collins), al timone di Agence Grateau a Roma, luogo in cui si troverà ad affrontare nuove sfide, sia professionali che sentimentali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
