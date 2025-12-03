Emily in Paris 5 | il trailer anticipa il dilemma al centro della serie Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer esteso della quinta stagione di Emily in Paris, l’apprezzata serie comedy con Lily Collins nei panni di un’impiegata di un importante agenzia di marketing francese. Dopo aver aperto una filiale a Roma, la nostra protagonista farà di tutto per conciliare aspirazioni professionali e vita privata: conterà di più la relazione col facoltoso Marcello Muratori o le prospettive di carriera, che potrebbero riportare la donna all’ovile? La stagione 5 conferma il ritorno di molti volti noti: Mindy (Ashley Park), Gabriel (Lucas Bravo), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold), Luc (Bruno Gouery), Antoine (William Abadie), Alfie (Lucien Laviscount), Marcello (Eugenio Franceschini), Genevieve (Thalia Besson), Nico (Paul Forman), Laurent G (Arnaud Binard), Princess Jane (Minnie Driver), Jake (Bryan Greenberg) e Yvette (Michèle Laroque). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

