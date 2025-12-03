Emily in Paris 5 | il trailer anticipa il dilemma al centro della serie Netflix
Netflix ha pubblicato il trailer esteso della quinta stagione di Emily in Paris, l’apprezzata serie comedy con Lily Collins nei panni di un’impiegata di un importante agenzia di marketing francese. Dopo aver aperto una filiale a Roma, la nostra protagonista farà di tutto per conciliare aspirazioni professionali e vita privata: conterà di più la relazione col facoltoso Marcello Muratori o le prospettive di carriera, che potrebbero riportare la donna all’ovile? La stagione 5 conferma il ritorno di molti volti noti: Mindy (Ashley Park), Gabriel (Lucas Bravo), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold), Luc (Bruno Gouery), Antoine (William Abadie), Alfie (Lucien Laviscount), Marcello (Eugenio Franceschini), Genevieve (Thalia Besson), Nico (Paul Forman), Laurent G (Arnaud Binard), Princess Jane (Minnie Driver), Jake (Bryan Greenberg) e Yvette (Michèle Laroque). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Approfondisci con queste news
Scopri gli accessori must-have di Emily in Paris! - facebook.com Vai su Facebook
Da appuntare in agenda Emily in Paris S5 -> 18 Dicembre Bridgerton S4 Part 1 -> 29 Gennaio One Piece S2 -> 10 marzo Vai su X
Emily in Paris – Stagione 5: il trailer ufficiale anticipa il nuovo capitolo della serie Netflix - Netflix ha rilasciato oggi il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris, offrendo ai fan un primo sguardo esteso al nuovo capitolo della serie creata da Darren Star e diventata in ... Si legge su cinefilos.it
‘Emily in Paris’ Season 5 Trailer Pits Rome Against Paris - Lily Collins‘ Emily Cooper has planted her feet in Rome, but finds herself also missing her life back in Paris come Dec. hollywoodreporter.com scrive
Emily in Paris season 5 trailer teases dramatic shake-up for Lily Collins Netflix sensation - Lily Collins returns as Emily Cooper in the fifth series of the hit fashion drama, which arrives on Netflix later this month ... Segnala walesonline.co.uk
Emily in Paris season five trailer teases huge shake-up for Lily Collins Netflix series - The fifth season of Emily in Paris is arriving on Netflix later this month and fans have been treated to a luxurious new trailer ... Lo riporta mirror.co.uk
Emily in Paris season 5 trailer promises big changes for Lily Collins drama - Netflix has released the first full trailer for Emily in Paris season five, revealing Emily Cooper's new life as head of Agence Grateau in Rome. Lo riporta express.co.uk
Emily in Paris 5, a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione - Come già noto da tempo, la nuova stagione, con Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper, segue la ... Lo riporta movieplayer.it