Emergenza idrica stop al razionamento a ridosso delle festività di Natale e Capodanno

Sospeso il razionamento idrico a Palermo durante le festività di Natale e Capodanno. A comunicarlo è l'Amap, la società che gestisce le reti e gli impianti di trattamento delle acque, che ha accolto un'indicazione fornita nei giorni scorsi dal sindaco del capoluogo e della Città metropolitana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Emergenza idrica Irpinia–Sannio: ORA BASTA! Questa mattina l’ultima delle rotture in zona Cardito. La misura è colma! Nei prossimi giorni, intendo recarmi a Roma per promuovere un presidio statico, pacifico, dei Sindaci di Irpinia e Sannio in Piazza Montecit - facebook.com Vai su Facebook

Più tardi al @TgrRaiSicilia parlerò di emergenza idrica in #Sicilia, con alcune puntualizzazioni. #Sicilia #RegioneSiciliana @Regione_Sicilia Vai su X

Emergenza idrica, stop al razionamento a ridosso delle festività di Natale e Capodanno - A comunicarlo è l’Amap, la società che gestisce le reti e gli impianti di trattamento delle acque, che ha accolto u ... Come scrive mondopalermo.it

Stop al razionamento idrico per le feste a Palermo, da oggi 100 litri secondo in più da Presidiana - Da oggi entrano nel sistema di distribuzione idrica dell’Amap 100 litri al secondo di acqua proveniente dalla sorgente Presidiana trattata dal primo modulo di potabilizzazione consegnato dall’impresa ... Segnala mondopalermo.it

Palermo, stop al razionamento idrico durante le festività natalizie - PALERMO – Da oggi entrano nel sistema di distribuzione idrica dell’Amap 100 litri al secondo di acqua proveniente dalla sorgente Presidiana trattata dal primo modulo di potabilizzazione consegnato dal ... Lo riporta livesicilia.it

Stop emergenza idrica nel trapanese, erogazione regolare - L'emergenza idrica che da lunedì ha interessato il territorio del Trapanese è rientrata. Si legge su msn.com

Crisi idrica in Puglia, allarme per il forte calo delle risorse idropotabili - Misure regionali e strategie per fronteggiare l’emergenza idropotabile. Scrive pugliapress.org

Crisi idrica nel Maceratese: razionamenti a Urbisaglia, Mogliano e Petriolo. Appello ai cittadini - Dopo Urbisaglia, anche i comuni di Mogliano e Petriolo devono adottare turnazioni e sospensioni ... Lo riporta msn.com