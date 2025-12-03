Elodie Marracash Annalisa Giorgia tra i concerti più attesi di dicembre 2025

Palasport, teatri e club, saranno le location gremitissime che vedranno protagonisti gli artisti del panorama nostrano con i concerti del mese di dicembre 2025. Dopo l’anteprima nella doppia data all’ Unipol Forum di Milano proseguita con il live di Firenze lo scorso 18 novembre, il tour di Fabri Fibra è ripartito ieri da Torino e stasera lo vedrà protagonista all’ Estragon di Bologna. Domani 4 dicembre Anna salirà sul palco della Kioene Arena per la penultima tappa del tour completamente sold out. La sera successiva i Baustelle celebreranno i venticinque anni di carriera, a seguito inoltre della pubblicazione dell’album Galactico, con le ultime due tappe previste il 5 dicembre al Palazzo Dello Sport di Roma ed il 12 all’ Unipol Forum di Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elodie, Marracash, Annalisa, Giorgia, tra i concerti più attesi di dicembre 2025

