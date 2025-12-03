Ellera torna la Maratonina del Vitello d’Oro

Fiesole, 3 dicembre 2025 – Ellera si prepara a vivere uno dei suoi momenti più attesi: la Maratonina del Vitello d’Oro, un appuntamento che da quasi mezzo secolo unisce sport, territorio e quella generosa convivialità che da sempre caratterizza il mondo podistico toscano. Le iscrizioni sono già aperte su servizioiscrizioni.it fino a esaurimento dei pettorali, e l’attesa cresce giorno dopo giorno anche perché ad attendere all'arrivo i podisti ci sono ben 350 premi. Il programma della mattinata, con partenza alle 9.30 dal Circolo Ricreativo Renato Murri, propone tre percorsi capaci di coinvolgere ogni tipologia di partecipante: la competitiva di 13,5 km, la non competitiva di 8,5 km e la ludico-motoria di 5 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it

