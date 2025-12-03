Elisabetta Franchi | Ho avuto un' infanzia triste mamma diceva che non c' erano soldi ma li usava per i lifting

“La mia è stata un’infanzia triste, in famiglia mancavano i soldi. Mia madre non aveva 20mila lire per mandarmi in gita, però per i lifting i soldi li aveva”. Così Elisabetta Franchi è tornata a parlare di sé e della sua vita, tra difficoltà e successi, che l’hanno resa la stilista mondiale di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Elisabetta Franchi added a new photo... - Elisabetta Franchi - facebook.com Vai su Facebook

Elisabetta Franchi: "Ho avuto un'infanzia triste, mamma diceva che non c'erano soldi ma li usava per i lifting" - L'imprenditrice bolognese racconta a tutto tondo la sua "vita bellissima, frutto di tanti sacrifici". Da bolognatoday.it

Elisabetta Franchi, le storie Instagram aggravano la sua posizione: la Procura aggiunge la diffamazione aggravata all’accusa di stalking - Stalking e diffamazione aggravata, sarebbero questi i nuovi capi d'imputazione contestati a Elisabetta Franchi. Scrive leggo.it

Elisabetta Franchi criticata per le foto con il fidanzato e ragazzi giovani, lo sfogo: “Faccio ciò che voglio” - Dopo il matrimonio finito con Alan Scarpellini, la stilista ha pubblicato sui social la prima foto con il fidanzato Angelo. Da fanpage.it

Elisabetta Franchi, slitta il processo per stalking contro la migliore amica e la stilista esulta sui social con champagne e dito medio: «Ho vinto» - Iniziata e subito slittata, un’altra volta, l’udienza preliminare per Elisabetta Franchi, accusata di stalking ai danni di una sua ex consulente. Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Elisabetta Franchi a due mesi dall’incidente (e dalle polemiche) di nuovo con il telefono mentre guida e una frase al ciclista: “Vedi di stare dalla tua parte” - Partiamo dallo scorso maggio, quando lei stessa sui social aveva raccontato di avere investito iun ciclista, usando un tono che aveva fatto ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

La sfilata di Elisabetta Franchi è un invito a vedere la vita in rosa boudoir, tra il bianco e il nero - La sfilata Elisabetta Franchi primavera estate 2026 è un invito a non vedere solo bianco o nero. Da vogue.it