Elezioni delle Rsu all' Amadori | la Flai Cgil elegge nove delegati

Cesenatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono svolte le elezioni di rinnovo delle Rsu all'Amadori. La Flai Cgil Forlì-Cesena ha eletto nove delegati in Amadori, con la maggioranza della rappresentanza sindacale in Gesco (logistica). Il risultato ottenuto, affermano dal sindacato, “è frutto della voglia di migliorare le cose, partendo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

