Elenchi regionali per il ruolo docenti dal 2026 27 | decreto entro il 31 dicembre? E’ già possibile iscriversi? Quando saranno utilizzati LO SPECIALE

Assunzione docenti anno scolastico 202627: è presto per pensarci? Nooo. i docenti precari ci pensano ogni giorno. Ecco le novità per gli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è previsto entro il 31 dicembre di ciascun anno. Attesa quindi nelle prossime settimane la convocazione dei sindacati. La norma è prevista dal DL 452025 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 e riguarda sia le classi di concorso che il sostegno, sia infanzia primaria che secondaria. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti dal 202627: decreto entro il 31 dicembre? E' già possibile iscriversi? Quando saranno utilizzati LO SPECIALE .