Elenchi regionali per il ruolo docenti dal 2026 27 | decreto entro il 31 dicembre? E’ già possibile iscriversi? Quando saranno utilizzati LO SPECIALE
Assunzione docenti anno scolastico 202627: è presto per pensarci? Nooo. i docenti precari ci pensano ogni giorno. Ecco le novità per gli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è previsto entro il 31 dicembre di ciascun anno. Attesa quindi nelle prossime settimane la convocazione dei sindacati. La norma è prevista dal DL 452025 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 e riguarda sia le classi di concorso che il sostegno, sia infanzia primaria che secondaria. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti dal 202627: decreto entro il 31 dicembre? E’ già possibile iscriversi? Quando saranno utilizzati LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il decreto in arrivo definisce chi potrà iscriversi agli Elenchi regionali docenti per le nuove assunzioni previste a partire dal 2026. #Personale - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Regionali 2025 Verifica: ?elenco aggiornato dei seggi elettorali ?info per il diritto di voto assistito ?info per persone con gravi difficoltà motorie ?info per gli elenchi aggiuntivi di scrutatori/sostituti dei Presidente di seggio comune.napoli.it/ Vai su X
Elenchi regionali per il ruolo docenti dal 2026/27: si attende il decreto. Chi può iscriversi, quando saranno utilizzati. Con risposte dei sindacalisti - Assunzione docenti anno scolastico 2026/27: è presto per pensarci? Lo riporta orizzontescuola.it
Dove si svolge la prova scritta del concorso PNRR 3 per Docenti: ecco gli Avvisi degli USR con la sede per ogni Regione - Gli Uffici Scolastici Regionali comunicano ai candidati tramite apposito avviso la sede dove si svolge la prova scritta del concorso PNRR 3 per docenti. Come scrive ticonsiglio.com
Riaperti termini per costituzione Elenco regionale docenti di lingua sarda, catalano di Alghero e varietà alloglotte - Riaperti termini dell'avviso pubblico per la costituzione dell’elenco regionale docenti di lingua sarda, catalano di Alghero e delle varietà alloglotte sassarese, gallurese, tabarchino - regione.sardegna.it scrive
Assunzioni docenti: confermata la ripartizione 50% da GAE e 50% da graduatorie di merito. Pillole di Question Time - Nel question time del 17 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta ... Segnala orizzontescuola.it
Scuola, concluse le immissioni in ruolo. Ma sul sostegno 2 docenti su 3 saranno supplenti - Non c'è momento dell'anno più frenetico di fine agosto, nel mondo della scuola: l'Ufficio scolastico regionale ha appena concluso le immissioni in ruolo dei docenti neo- Segnala rainews.it
Scuola, elenchi aggiuntivi GPS: perché migliaia di docenti infuriati stanno scrivendo al ministro Valditara - La scuola italiana vive ormai da anni una situazione di profonda instabilità, segnata da carenze strutturali, continui cambi normativi e una gestione burocratica spesso inefficiente. Come scrive greenme.it