Eleanor Coppola | l’arte di restare dietro la luce

Life&People.it Ci sono figure che attraversano il cinema senza desiderare il centro della scena, e proprio per questo finiscono per illuminarlo in modo decisivo. Eleanor Coppola appartiene a questa genealogia rara: artista visiva prima ancora che regista, osservatrice ostinata del reale, custode di un punto di vista capace di trasformare il dietro le quinte in racconto universale. La storia della regista Eleanor Coppola è una traiettoria fatta di discrezione e radicalità insieme, una vita dedita al linguaggio del documentario non come ripiego ma come vocazione; e che, in un tempo pieno di voci altisonanti, ha saputo dimostrare quanto possa essere potente lo sguardo di chi ascolta, registra, attende. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

