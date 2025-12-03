El Tato Diaz fa ritorno al Fasano | l' attaccante già disponibile per il derby

FASANO - L’Us Città di Fasano annuncia ufficialmente il ritorno in biancazzurro di Josè Augusto Diaz, soprannominato “El Tato”, attaccante classe ’92 già felice protagonista, con 14 reti e 3 assist in 33 presenze, con la maglia di questo club nella stagione 201920, interrotta anzitempo dalla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

