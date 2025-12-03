eFootball Konami e la Confederation of African Football CAF firmano una nuova partnership

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia la firma di un nuovo accordo di partnership con la Confederation of African Football (CAF). La CAF è la federazione continentale che governa le associazioni calcistiche della r egione africana, attualmente composta da 56 tra paesi e regioni. La CAF organizza numerosi tornei, tra cui la Africa Cup of Nations, che incorona la migliore squadra di calcio del continente, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di questo sport. Negli ultimi anni, il calcio ha goduto di una popolarità travolgente in Africa, con un rapido aumento dell’interesse per club e squadre nazionali. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - eFootball, Konami e la Confederation of African Football (CAF) firmano una nuova partnership

