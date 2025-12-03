Eduscopio l’elenco delle scuole migliori d’Italia | in vetta un liceo del Veneto Roma batte Milano avanzano la paritarie
È il liceo scientifico “Giovanni Battista Ferrari” di Este, in provincia di Padova, la scuola migliore d’Italia nella classifica di Eduscopio 2025. Secondo i criteri del gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli (che ha analizzato gli esiti universitari o occupazionali di 1.355.000 diplomati italiani di 8.150 scuole in tre successivi anni scolastici (201920, 202021, 202122), il liceo veneto taglia il traguardo dei 94.45100esimi. L’istituto batte di poco altri due licei di provincia: lo scientifico Giovenale Ancina di Fossano, in provincia di Cuneo (93.18) o il Giorgio Dal Piaz a Feltre (92.65). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
