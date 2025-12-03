Eduscopio la classifica dei migliori licei e istituti tecnici in Italia | Roma batte Milano al top uno scientifico senza il latino a Este

L'edizione 2025 di «Eduscopio» della Fondazione Agnelli misura i risultati degli studenti dopo la maturità, attraverso gli esiti universitari e lavorativi. Il migliore d'Italia è il Giovanni Battista Ferrari di Este, nel Padovano. Gavosto: «I diplomi sperimentali di 4 anni vanno ripensati. Così funzionano peggio del percorso tradizionale». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Eduscopio, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici in Italia: Roma batte Milano, al top uno scientifico senza il latino a Este

Approfondisci con queste news

Scuole, i dati Eduscopio 2024: in classifica svettano Manzoni, Agnesi, Bachelet, Greppi, Badoni, Medardo Rosso e Viganò - facebook.com Vai su Facebook

Migliori scuole superiori d’Italia 2025: licei Visconti a Roma e Berchet a Milano in vetta. La classifica città per città - Dal Visconti di Roma al Berchet di Milano, fino al Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli e al Ferrari vicino Padova: online le classifiche delle migliori scuole superiori d’Italia, ... Si legge su leggo.it

I migliori licei a Ferrara - per i licei classici il Giuseppe Cevolani a Cento, mentre al secondo posto il Ludovico Ariosto a Ferrara (posizioni invariate al ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Classifica Eduscopio 2025: quali sono le migliori scuole in Emilia-Romagna - Ecco la lista completa di tutte le scuole, nelle principali città e province della regione, stilata dalla Fondazione Agnelli per aiutare gli studenti e le loro famiglie a scegliere che scuola superior ... msn.com scrive

Eduscopio 2025: ecco le scuole migliori d'Italia - Sorpresa: chi ha fatto la maturità quadriennale fa più fatica all'università ... Lo riporta avvenire.it

Eduscopio 2025, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici italiani: in testa uno scientifico di Padova (senza il latino). Roma batte Milano - La nuova edizione di «Eduscopio» della Fondazione Agnelli misura i risultati degli studenti dopo la maturità, attraverso gli esiti universitari e lavorativi. Scrive corriere.it

Marche, quali sono le scuole migliori? La classifica Eduscopio 2025 - Ancona, 3 dicembre 2025 – Da oggi è online la nuova edizione 2025 della piattaforma digitale gratuita <a href= ... Riporta ilrestodelcarlino.it