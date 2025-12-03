Eduscopio 2025 la scuola migliore d’Italia è in provincia di Padova La preside | Un traguardo che ci spinge a fare sempre meglio il nostro lavoro

Il miglior liceo d’Italia secondo Eduscopio 2025 è il «Giovanni Battista Ferrari» di Este, in provincia di Padova, con un punteggio pari a circa 94,5100, grazie soprattutto ai risultati universitari degli ex studenti. Il liceo è un istituto statale con una forte articolazione di indirizzi, tra cui lo scientifico delle scienze applicate e il linguistico con indirizzo Esabac, che consente il rilascio del doppio diploma italiano e francese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

