Eduscopio 2025 la rivincita della provincia | il Ferrari di Este mette in fila tutta Italia

Il nuovo rapporto Eduscopio 2025 firmato dalla Fondazione Agnelli ridisegna la mappa dell’istruzione nel Padovano e manda un messaggio chiaro a famiglie e studenti: le eccellenze non abitano solo in città. Il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este conquista il primato assoluto a livello. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Eduscopio 2025, la rivincita della provincia: il Ferrari di Este mette in fila tutta Italia

