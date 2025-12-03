Eduscopio 2025 la classifica dei migliori licei e istituti tecnici d’Italia

È online Eduscopio 2025, il report che svela quali sono i licei e gli istituti tecnici migliori d’Italia. Lo studio – realizzato dal gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli e coordinato da Martino Bernardi – ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati di 8.150 scuole in tre anni scolastici (20192020, 20202021, 20212022) e sulla base di questi propone “informazioni utili a capire se la scuola superiore dove questi studenti hanno preso la maturità ha svolto un buon lavoro”, si legge nel comunicato. Il miglior istituto del Paese è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Eduscopio 2025, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici d’Italia

Altre letture consigliate

Scuole, i dati Eduscopio 2024: in classifica svettano Manzoni, Agnesi, Bachelet, Greppi, Badoni, Medardo Rosso e Viganò - facebook.com Vai su Facebook

Eduscopio 2025, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici d’Italia - È online Eduscopio 2025, il report che svela quali sono i licei e gli istituti tecnici migliori d'Italia. lapresse.it scrive

Eduscopio 2025: i migliori licei e istituti tecnici di Milano e provincia, la classifica - Milano, 3 dicembre 2025 – La scelta della scuola superiore passa sempre più dai dati. Segnala ilgiorno.it

Classifica Eduscopio 2025 delle scuole eccellenti d'Italia, il top in provincia: qual è il liceo migliore - Le classifiche di Eduscopio 2025 sulle migliori scuole italiane: un liceo scientifico del Veneto ha il punteggio più alto ... Si legge su virgilio.it

Marche, quali sono le scuole migliori? La classifica Eduscopio 2025 - Provincia per provincia, l’elenco degi istituti che formano meglio in previsione dell’università e quelli che aprono maggiori possibilità nel mondo del lavoro. Si legge su msn.com

Classifica Eduscopio 2025: quali sono le migliori scuole in Emilia-Romagna - Ecco la lista completa di tutte le scuole, nelle principali città e province della regione, stilata dalla Fondazione Agnelli per aiutare gli studenti e le loro famiglie a scegliere che scuola superior ... Da msn.com

Scuole superiori, quali sono le migliori d'Italia: la classifica di Eduscopio - A dare un valido aiuto è la classifica di Eduscopio, giunta alla sua 12esima edizione. Lo riporta tg24.sky.it