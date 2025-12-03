Eduscopio 2025 il Veneto Trionfa Liceo Ferrari di Este è il Migliore d’Italia

Il liceo scientifico Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova, conquista il primo posto assoluto nella classifica Eduscopio 2025 della Fondazione Agnelli, grazie ad un indirizzo di scienze applicate che privilegia informatica al posto del latino. Questa rilevazione annuale valuta oltre 1,3 milioni di diplomati di 8.150 scuole tra il 2020 e il . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Eduscopio 2025, il Veneto Trionfa, Liceo Ferrari di Este è il Migliore d’Italia.

