Eduscopio 2025 | il miglior liceo d’Italia è uno scientifico di provincia senza latino

La dodicesima edizione di Eduscopio, l'indagine annuale della Fondazione Agnelli che misura la qualità delle scuole superiori italiane attraverso i risultati universitari e lavorativi dei diplomati, ha incoronato un vincitore inaspettato: il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova, si è aggiudicato il primo posto assoluto con un punteggio di 94,45 su 100. Si tratta di uno scientifico delle scienze applicate, un indirizzo che sostituisce il latino con l'informatica, dimostrando che l'eccellenza scolastica può seguire percorsi innovativi e non necessariamente tradizionali.

