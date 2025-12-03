Milano, 3 dicembre 2025 – La scelta della scuola superiore passa sempre più dai dati. Eduscopio 2025, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli, torna online con numeri e indicatori che aiutano gli studenti di terza media a capire quali istituti preparano meglio al futuro. Il portale, gratuito e immediato da consultare, valuta i diplomati del biennio 2021-2022 attraverso i risultati universitari, numero di esami superati e media voti, e quelli lavorativi, dal tasso di occupazione alla coerenza tra percorso di studio e lavoro svolto. Il quadro milanese mostra conferme e qualche scossone. Nei licei classici il Berchet torna davanti al Sacro Cuore, segnando un nuovo riequilibrio dopo l’alternanza degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eduscopio 2025: i migliori licei e istituti tecnici di Milano e provincia, la classifica