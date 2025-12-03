Eduscopio 2025 i migliori licei d’Italia A Napoli ancora primo il Convitto V Emanuele II L’Umberto perde il 3° posto

L’edizione 2025 di Eduscopio fotografa un’Italia scolastica che cambia, ma al Sud – e in particolare in Campania – emergono conferme e qualche scatto in avanti. A Napoli, il Convitto Vittorio Emanuele II si conferma al vertice dei licei classici cittadini: precede il Sannazaro e il Calamandrei, che quest’anno strappa il terzo posto all’ Umberto I. Sul fronte scientifico, dietro il Convitto, si piazzano Mercalli e Labriola, confermando una triade che regge bene il confronto con le performance dei licei del Nord. Il Sud non resta indietro neppure fuori dal capoluogo campano. In tutta l’area, l’avanzata delle scuole paritarie si fa sentire più che in passato, in linea con un trend nazionale che vede gli istituti privati scalare posizioni anche nei territori dove storicamente dominavano le scuole statali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

