Eduscopio 2025 è online trova la scuola migliore Da Torino a Catania | gli istituti superiori d’Italia a confronto

Roma, 3 dicembre 2025 – È online da oggi l’edizione 2025 di Eduscopio.it, un must per gli studenti di terza media alle prese con la scelta della scuola superiore. Dal 2014, Eduscopio confronta le prestazioni di licei e istituti tecnici in tutti i comuni d’Italia, da Milano a Catania (con l’eccezione di Bolzano e Aosta). Lo fa, quest’anno, sulla base dei dati relativi a 8.150 scuole, raccolti da oltre 1 milione e 300 diplomati italiani (immatricolati all’università e non) in tre successivi anni scolastici (a.s. 201920, 202021, 202122). Il portale della Fondazione Agnelli si propone di valutare la capacità di ogni singola scuola di preparare lo studente per il percorso universitario, oppure per quello lavorativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eduscopio 2025 è online, trova la scuola migliore. Da Torino a Catania: gli istituti superiori d’Italia a confronto

