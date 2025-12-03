Eduscopio 2024 | ecco come cambia la geografia della miglior scuola in Italia

Ogni anno migliaia di famiglie, tra open day affollati e incontri di orientamento, si trovano a dover compiere una delle scelte più delicate per i propri figli: quale scuola superiore frequentare. Da oltre un decennio a supporto di questa decisione esiste uno strumento sempre più consultato, Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Agnelli che misura quanto le diverse scuole italiane sappiano preparare i loro studenti al futuro, sia esso universitario oppure lavorativo. L’edizione 2024, online da oggi, porta con sé conferme e sorprese. Tra le certezze ci sono gli storici licei delle grandi città, nomi noti come il Visconti e il Righi a Roma o il Berchet a Milano; la sorpresa arriva invece dal Veneto, dove un liceo di una cittadina di provincia ottiene il risultato più alto dell’intera rilevazione: il Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eduscopio 2024: ecco come cambia la geografia della “miglior scuola” in Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Classifiche Eduscopio 2025: il Piceno cambia volto Il - di Grottammare è , mentre il - conferma la vetta tra i classici. La nuova edizione di Eduscopio ridisegna la mappa de - facebook.com Vai su Facebook

Eduscopio 2024: ecco come cambia la geografia della “miglior scuola” in Italia - L’indagine della Fondazione Agnelli, basata su oltre un milione di diplomati, misura risultati universitari e inserimento nel lavoro, offrendo alle famiglie uno strumento per orientarsi nella scelta d ... Segnala ilgiornale.it

Eduscopio 2024, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici italiani - La ricerca di Eduscopio, condotta ogni anno dal portale della Fondazione Agnelli, fornisce i dati sui migliori istituti ... Si legge su blitzquotidiano.it

Eduscopio 2024, la classifica delle migliori scuole superiori d'Italia - I dati 2024 di Eduscopio evidenziano una leggera ripresa occupazionale, soprattutto per gli indirizzi tecnici e professionali. Come scrive gazzetta.it

I migliori licei della Toscana per chi vuole iscriversi all’università. La classifica di Eduscopio 2024 - 850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie Firenze, 21 ... Si legge su lanazione.it

Quali sono le migliori scuole d'Italia secondo Eduscopio 2024 - È online la nuova classifica di Eduscopio 2024, la piattaforma gratuita della Fondazione Agnelli - Si legge su wired.it

Eduscopio 2024, i migliori istituti tecnici e professionali della Toscana - Quali sono le scuole superiori, statali e paritarie, che danno una marcia in più a chi non vuole proseguire gli studi dopo il diploma, ma preferisce entrare subito nel ... Si legge su lanazione.it