Educazione sessuale a scuola arriva la svolta | la decisione del Parlamento

Un importante passo legislativo è stato compiuto ieri a Montecitorio, dove la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il cosiddetto ddl Valditara sul consenso informato. La norma, al centro di un acceso dibattito politico e sociale, stabilisce che l’ educazione sessuale nelle scuole medie e superiori potrà essere svolta solo per quegli alunni per i quali sia stato espresso il consenso dai genitori. L’approvazione è avvenuta con 151 voti a favore, 113 contrari e 1 astenuto, aprendo la strada a una nuova regolamentazione delle attività di educazione sessuo-affettiva nelle istituzioni scolastiche italiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Educazione sessuale a scuola, arriva la svolta: la decisione del Parlamento

