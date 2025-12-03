Educazione sessuale a scuola arriva il primo sì della Camera al consenso dei genitori Ora il ddl sarà valutato in Senato

Per la Camera dei deputati l’educazione sessuale si può fare alle scuole medie e alle superiori solo per quegli alunni che avranno ricevuto l’ok dai loro genitori. Approvato in prima lettura il cosiddetto ddl Valditara a Montecitorio, sul consenso informato, con 151 voti a favore e 113 contrari e 1 astenuto. Le scuole materne e le elementari non sono interessate da questo provvedimento. «Fatto salvo, quanto previsto dalle indicazioni nazionali», ovvero se nei programmi si parla di nozioni di biologia e clinica sull’anatomia dei corpi, con le differenze biologiche tra uomo e donna, le funzioni riproduttive e le malattie sessualmente trasmissibili. 🔗 Leggi su Open.online

