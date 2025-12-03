Educazione sessuale a scuola arriva il primo sì della Camera al consenso dei genitori Ora il ddl sarà valutato in Senato

Open.online | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Camera dei deputati l’educazione sessuale si può fare alle scuole medie e alle superiori solo per quegli alunni che avranno ricevuto l’ok dai loro genitori. Approvato in prima lettura il cosiddetto ddl Valditara a Montecitorio, sul consenso informato, con 151 voti a favore e 113 contrari e 1 astenuto. Le scuole materne e le elementari non sono interessate da questo provvedimento. «Fatto salvo, quanto previsto dalle indicazioni nazionali», ovvero se nei programmi si parla di nozioni di biologia e clinica sull’anatomia dei corpi, con le differenze biologiche tra uomo e donna, le funzioni riproduttive e le malattie sessualmente trasmissibili. 🔗 Leggi su Open.online

