Educazione sessuale a scuola approvata la legge alla Camera | cosa succede ora al ddl Valditara

Alla Camera ha avuto il via libera il ddl Valditara sull'educazione sessuale e affettiva a scuola: 151 voti a favore, 113 contrari. Si permettono attività legate a sessualità e affettività, dalle scuole medie, ma solo con il consenso informato dei genitori. Il disegno di legge ora passa al Senato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nell’aula della Camera prosegue, seppure con qualche difficoltà, l’esame del disegno di legge Valditara in materia di educazione sessuale a scuola. Nella giornata di mercoledì 3 dicembre è previsto il voto finale. Poi ci sarà il passaggio al Senato. - facebook.com Vai su Facebook

Educazione sessuale alle medie, ok della Camera: ma non sarà obbligatoria e servirà il consenso dei genitori Vai su X

Educazione sessuale a scuola, approvata la legge alla Camera: cosa succede ora al ddl Valditara - Alla Camera ha avuto il via libera il ddl Valditara sull'educazione sessuale e affettiva a scuola: 151 voti a favore, 113 contrari ... Lo riporta fanpage.it

Educazione sessuale alle medie, ok della Camera: ma non sarà obbligatoria e servirà il consenso dei genitori - Medie equiparate alle superiori, ma senza obblighi: tutto dipenderà infatti dalle singole scuole e dai ... Come scrive fanpage.it

Educazione sessuale dalle medie con consenso dei genitori: via libera della Camera - Approvati gli emendamenti della maggioranza al ddl Valditara: esclusi infanzia ed elementari, cade il divieto per le scuole medie. altarimini.it scrive

Educazione Sessuale nelle Scuole Medie: Approvato il Consenso Genitoriale per un Insegnamento Efficace - L'educazione sessuale si introduce nelle scuole medie grazie a un innovativo emendamento che prevede l'obbligo di consenso da parte dei genitori. Segnala notizie.it

Educazione sessuale a scuola, la Camera approva l'emendamento della Lega: "Sì alle medie ma con l'ok dei genitori" - L'aula della Camera ha approvato un emendamento presentato dalla Lega al disegno di legge firmato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe ... Segnala today.it

Consenso informato sull’educazione sessuale a scuola: cosa contiene la norma - La normativa in materia di consenso informato sull’educazione sessuale in ambito scolastico, in via di approvazione definitiva, dispone che le scuole secondarie di primo e secondo grado hanno l’obblig ... Segnala tecnicadellascuola.it