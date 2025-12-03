Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

Giocare ai videogiochi è un passatempo sempre più condiviso e unificante, con milioni di giocatori di tutte le età che vi si avvicinano fin dalla tenera età. Una tendenza entrata a far parte della quotidianità di molte famiglie che ha inevitabilmente attirato l’attenzione tanto da incentivare ricerche e studi sugli effetti del gioco. I risultati più recenti hanno dimostrato come questa attività sia in grado di portare svariati benefici, riconoscendo il valore educativo e relazionale dei videogiochi quando utilizzati in modo equilibrato e consapevole. Da sempre intenzionata a creare un ambiente di gioco positivo e costruttivo, Nintendo Italia ha coinvolto la psicoterapeuta Stefania Andreoli in un confronto inedito per offrire, ai genitori e agli educatori di riferimento, spunti e suggerimenti per un accostamento favorevole dei videogiochi ai propri figli. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

