Educare all’altruismo per accogliere davvero la differenza nella riflessione della direttrice Anpec Calabria

Reggiotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la dott.ssa Francesca Cartellà, pedagogista clinico e direttore Anpec Calabria (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici), propone una profonda riflessione sulla percezione sociale della disabilità e sulla necessità di una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Educare All8217altruismo Accogliere Davvero