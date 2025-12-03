Educare all’altruismo per accogliere davvero la differenza nella riflessione della direttrice Anpec Calabria
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la dott.ssa Francesca Cartellà, pedagogista clinico e direttore Anpec Calabria (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici), propone una profonda riflessione sulla percezione sociale della disabilità e sulla necessità di una.
"Donare civilmente" ed insegnare ai giovani l'altruismo, il messaggio che AVIS, dirigenza e referente dell'educazione civica del nostro Istituto hanno voluto trasmettere agli studenti delle classi quinte, sicuri che il "seme gettato" germoglierà. - facebook.com Vai su Facebook