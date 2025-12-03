Se dicembre è un mese dove gli eventi si moltiplicano lo è anche per fare delle riflessioni su quello che è stato realizzato nell’arco dell’anno. La Valdichiana senese, con i suoi dieci Comuni, ha vissuto un anno sotto i riflettori grazie al riconoscimento di Capitale Toscana della Cultura, deciso dal presidente della Regione, Eugenio Giani. Prima era entrata, con la candidatura dell’Unione dei Comuni, tra le dieci finaliste nazionali per la Capitale Italiana della Cultura 2026 ma, sfumato il sogno, quella visione culturale non è stata abbandonata. Il presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, e sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei, ripercorre il cammino di un anno, tra eventi e prospettive future. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edo Zacchei, il bilancio di un anno: "Buone maniere e lavoro condiviso"