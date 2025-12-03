Editori e scrittori censurano un editore Come nei veri regimi

Questi qui sarebbero capaci di stracciarsi le vesti anche davanti a Galeazzo Musolesi, il fiero alleaten di San Giovanni in Persiceto reso immortale dalle Sturmtruppen. No, non per ignoranza, perché forse Bonvi lo conoscono, ma per la banalità della petizione indignata. Il sospetto è che se fossero davvero antifascisti non ne farebbero una parodia. Lo spettacolo questa volta va in scena a «Più Libri Più Liberi», fiera della piccola e media editoria che si svolge a Roma nei primi giorni di dicembre. Gli «infami» sono quelli della casa editrice Passaggio al bosco, che già puzzano per il riferimento a Ernst Jünger, troppo aristocratico, troppo dandy, rivoluzionario conservatore, ma comunque capace di dire no al nazismo con Hitler al potere, e non è cosa da niente, ma se poi si va a vedere il loro catalogo ci sono senza dubbio autori del pensiero totalitario, collaborazionisti come Degrelle, e poi Evola e Codreanu e così via, con tutto il pensiero oscuro dei nemici della società aperta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Editori e scrittori censurano un editore. Come nei veri regimi

Approfondisci con queste news

Nella sala consiliare il dibattito promosso da Macrillò e Corda con la partecipazione di scrittori, editori e associazioni culturali del crotonese #IsoladiCapoRizzuto #InProvincia - facebook.com Vai su Facebook

Passaggio al Bosco infiamma Più Libri Più Liberi, scrittori contro l'editore di Casaggì vicino a FdI - Polemiche a Più Libri Più Liberi per la presenza dell’editore Passaggio al Bosco, accusato di apologia fascista. Si legge su virgilio.it

Scrittori ed editori a Perugia per Umbrialibri - È iniziata a Perugia l'edizione 2025 di UmbriaLibri, mostra mercato dell'editoria umbra promossa dalla Regione Umbria. Riporta ansa.it

Fiera di Francoforte. Ecco il testo delle lettera degli scrittori all’Associazione editori e chi l’ha firmata - Ecco chi sono gli scrittori che hanno firmato una lettera indirizzata all’Associazione italiana editori e alla Buchmesse di Francoforte in polemica con il programma e con l’esclusione di Saviano. repubblica.it scrive

Fiera di Francoforte: l’appello all’Aie degli scrittori - Gli scrittori italiani invitati a far parte della delegazione che rappresenterà l’Italia alla prossima Fiera del libro di Francoforte scrivono una lettera ufficiale per ... Segnala repubblica.it

I segreti di Calasso, scrittore-editore insuperabile nell'anticipare i classici - L'Italia conosce molti intellettuali che sono stati scrittori e critici, o scrittori e giornalisti, o scrittori e uomini di editoria (da Calvino a Sereni), o scrittori e quasi tutto (Umberto Eco). ilgiornale.it scrive

Fiera del libro di Francoforte, Cipolletta risponde agli scrittori: «L’editoria è un luogo libero» - Dopo la lettera firmata da 41 autori inviata al direttore della Buchmesse Jürgen Boos e al presidente dell’Aie, Associazione italiana editori, Innocenzo Cipolletta, ieri si è aperto un nuovo capitolo ... Riporta corriere.it