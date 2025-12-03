Editore di libri neonazisti polemica a Più libri più liberi Zerocalcare | Vado via le SS non sono pluralismo

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemica a Più libri più liberi per la presenza di Passaggio al Bosco, editore accusato di apologia del fascismo. Zerocalcare si ritira in protesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

