Editore di libri neonazisti polemica a Più libri più liberi Zerocalcare | Vado via le SS non sono pluralismo

Polemica a Più libri più liberi per la presenza di Passaggio al Bosco, editore accusato di apologia del fascismo. Zerocalcare si ritira in protesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché gli scrittori stanno protestando contro l'inclusione dell'editore Passaggio al Bosco a Più Libri Più Liberi 2025 - Una lettera aperta di decine di autori e autrici condanna la partecipazione della casa editrice dal catalogo venato di fascismo e antisemitismo ... wired.it scrive

Più Libri Più Liberi, appello di oltre 80 tra scrittori e artisti: "No alla casa editrice fascista" - Da Barbero a Zerocalcare, lettera agli organizzatori per non permettere la partecipazione di "Passaggio al Bosco" alla fiera che inizia il 4 dicembre alla Nuvola all'Eur ... Si legge su romatoday.it