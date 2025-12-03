Edilizia verso la riforma del Testo unico | più facile sanare gli abusi storici
(Adnkronos) – Dal superamento della frammentazione della normativa in materia di edilizia e costruzioni alle semplificazioni per sanare gli abusi storici, alla razionalizzazione delle sanzioni e il riordino dell’erogazione delle agevolazioni. E’ quanto prevede una bozza di riforma del Testo unico dell’edilizia atteso in Consiglio dei ministri domani. Cinque articoli in tutto per la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
