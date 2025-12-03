Edilizia scolastica gli studenti consegnano dossier in Provincia

Tempo di lettura: 2 minuti In seguito alla mobilitazione studentesca nazionale del 14 novembre, che ha visto una partecipazione significativa anche nella nostra città, una delegazione di studenti ha incontrato il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane per consegnare un dossier sulle criticità relative all'edilizia scolastica. Come Collettivo Studentesco Irpino, Giovani Comunisti Avellino, Unione Giovani di Sinistra Avellino e Unione degli Studenti Avellino esprimiamo preoccupazione per l'assenza di risposte concrete alle istanze presentate, in particolare alla nostra richiesta di istituire tavoli di monitoraggio partecipati che includano gli studenti.

