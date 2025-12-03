Edilizia più facile mettere in regola i vecchi abusi Le novità della riforma | cosa si può fare con la sanatoria e il silenzio-assenso
La legge delega di riforma del Testo Unico dell’edilizia arriva in Cdm. Per i cittadini sarà più facile sanare gli abusi «storici» con la regola del silenzio-assenso: se l'amministrazione non risponde la richiesta di sanatoria si intende accolta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
