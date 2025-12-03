Edilizia monumentale 6,75 milioni da investire in restauri e riqualificazioni

Veronasera.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Verona ha approvato un piano di interventi da 6,75 milioni di euro per la tutela e la valorizzazione del patrimonio monumentale cittadino nel triennio 2026-2028. La giunta ha definito dodici quadri esigenziali che guideranno lavori di manutenzione straordinaria e restauri su musei. 🔗 Leggi su Veronasera.it

