Edilizia monumentale 6,75 milioni da investire in restauri e riqualificazioni
Il Comune di Verona ha approvato un piano di interventi da 6,75 milioni di euro per la tutela e la valorizzazione del patrimonio monumentale cittadino nel triennio 2026-2028. La giunta ha definito dodici quadri esigenziali che guideranno lavori di manutenzione straordinaria e restauri su musei. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Verona investe sulla sua storia: oltre 1,3 milioni di euro per restauri e progetti sui monumenti simbolo - La giunta ridisegna il bilancio per valorizzare il patrimonio cittadino e rilanciare progetti strategici: risorse anche per il nuovo percorso di visita alla Casa di Giulietta ... veronasera.it scrive