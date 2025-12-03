Edilizia arrivano riforma e sanatoria | sarà più facile mettere in regola gli abusi storici e varrà il silenzio-assenso Tutte le novità
La legge delega di riforma del Testo Unico dell’edilizia in Cdm: più facile sanare gli immobili realizzati prima del settembre ’67. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
Stanziati 223,7 milioni di euro per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza, annuncia il ministro Valditara. Risorse che arrivano a tre mesi dal report di Tuttoscuola sull'edilizia scolastica: tuttoscuola.com/sicurez Vai su X
Dagli operai nei cantieri dell'edilizia agli insegnanti, in tanti arrivano in Trentino per lavorare ma non trovano casa - facebook.com Vai su Facebook
Edilizia, arrivano riforma e sanatoria: sarà più facile mettere in regola gli abusi «storici» (e varrà il silenzio-assenso). Tutte le novità - La legge delega di riforma del Testo Unico dell’edilizia in Cdm: più facile sanare gli immobili realizzati prima del settembre ’67 ... Scrive msn.com
Edilizia, per velocizzare le procedure si punta sul silenzio-assenso. Condono per abusi pre-1967 - Nel consiglio dei Ministri di domani, 4 dicembre, sarà esaminato il Disegno di legge delega per la ... Secondo repubblica.it
Sanatoria edilizia 2025 in arrivo? Cosa prevede il nuovo Codice dell’Edilizia - Con il disegno di legge delega per il Codice dell’edilizia e delle costruzioni, il Governo apre alla regolarizzazione semplificata delle lievi difformità ... fiscoetasse.com scrive
Nuovo doppio condono edilizio: puoi regolarizzare gli abusi ed eliminare i vincoli - Potrebbe essere il momento giusto per sistemarla una volta per tutte. Riporta designmag.it
Riforma edilizia privata/ Sanare gli abusi sarà più semplice: la novità - Riforma edilizia privata più semplice per poter sanare gli abusi in maniera più veloce e semplice. Si legge su ilsussidiario.net
Riforma Edilizia: cosa cambia per bonus casa, abusi e sanatorie - Conto alla rovescia per la presentazione in Consiglio dei ministri della nuova legge delega di riforma del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001). Scrive pmi.it