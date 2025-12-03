edilizia arriva riforma del codice e sanatoria abusi storici

Arriva la riforma del codice dell’ Edilizia e delle costruzioni, con un disegno di legge delega, che secondo la bozza in circolazione si compone di 5 articoli. Tra gli obiettivi del provvedimento la digitalizzazione delle procedure, semplificazioni e velocizzazioni anche con la regola del ‘ silenzio assenso ‘. Si mira inoltre a “favorire la regolarizzazione degli abusi storici”, come si legge nella relazione. La riforma, annunciata nelle scorse settimane dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri domani. Mira a una revisione complessiva della disciplina, come si legge nella relazione illustrativa, basandosi sul principio guida specificamente indicato dalla delega: “la tutela dell’affidamento del legittimo proprietario o dell’avente titolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

