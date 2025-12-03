Edilizia arriva la riforma | dal silenzio-assenso alla sanatoria veloce per abusi storici ecco cosa cambia
Edilizia, si cambia: arriva la riforma del settore. Sul tavolo del consiglio dei ministri approderà domani il disegno di legge delega per la revisione del Tue, il Testo unico del settore. Gli obiettivi vanno dalla semplificazione delle procedure alla digitalizzazione, dal superamento della frammentazione regionale al riordino dei titoli edilizi, passando per una sanatoria facilitata per gli abusi definiti storici, quelli cioè precedenti alla cosiddetta "legge ponte" sull'urbanistica del 1967. La riforma voluta dal Mit. Il governo avrà 12 mesi per adottare i decreti legislativi per una riforma che il Mit vuole ampia e organica, in grado di superare le disparità nate a livello locale da legislazioni regionali differenti tra loro, di dare certezza alle norme e di prevenire anche l'eventuale contenzioso costituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
