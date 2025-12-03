Ederson nel mirino dell’Arabia Saudita | la posizione del calciatore è chiara

Inter News 24 Il calciatore brasiliano Ederson, da tempo nel mirino dell’Inter, piace molto in Arabia Saudita. Ecco la sua posizione in merito. Il centrocampista brasiliano Ederson è destinato a essere uno dei nomi più discussi nelle prossime sessioni di calciomercato. Il suo agente ha già comunicato all’ Atalanta l’addio sempre più probabile del giocatore. QUI LE ULTIME DEL MERCATO INTERISTA Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, Ederson rappresenta un’occasione importante, soprattutto in vista dell’estate. “Ci sono già dei club che si stanno muovendo,” afferma Moretto, rivelando che stanno arrivando “ammiccamenti” anche da parte di squadre arabe, che hanno iniziato a sondare il terreno per il suo futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson nel mirino dell’Arabia Saudita: la posizione del calciatore è chiara

