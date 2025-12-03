Edda Messe sporche tour - live a Officina degli Esordi opening Temo Babila

EDDA presenterà il nuovo album "MESSE SPORCHE" a Bari nell’Officina degli Esordi, con un concerto a forte impatto rock, accompagnato da un quartetto di musicisti che vede l’ingresso di un protagonista del rock italiano, il batterista Diego Galeri (Timoria, Miura).In apertura il live di Temo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Intervista effettuata a EDDA quasi due mesi fa, in occasione dell'uscita del nuovo album "Messe sporche". La riproponiamo in occasione del prossimo concerto a Bari, 8 dicembre, Officina degli Esordi. - facebook.com Vai su Facebook

EDDA porta “Messe Sporche” sul palco del CISIM - Due serate di musica dal vivo e djset animeranno il CISIM di Lido Adriano il 5 e 6 dicembre, con la presenza di artisti della scena nazionale e del collettivo Rumors. Si legge su ravennanotizie.it

Le messe sporche - “Insomma, tante parole per dire niente; è un’arte anche questa”, scrive Edda a commento del suo brano Giorni di gloria, una delle anticipazioni dell’album Messe sporche in uscita il 17 ottobre ... Come scrive internazionale.it

Edda: “Il rock non è morto, siamo noi che ci distraiamo” - Con “Messe Sporche”, il settimo album solista, torna al cuore del suono: solo chitarre, basso e batteria, nessun filtro digitale. Secondo ilfoglio.it

EDDA + Open Act Logan Laugelli Drammatico Trio - Messe Sporche è il nuovo album di inediti di Stefano Edda Rampoldi, in arte EDDA, ed uscirà per Woodworm Label. Lo riporta ecodibergamo.it

Rockol Recensioni musicali Edda - MESSE SPORCHE - Nel 2009, dopo avere interrotto la sua esperienza con i Ritmo Tribale e dopo un silenzio lungo tredici anni, Stefano Rampoldi in arte Edda pubblicava il suo primo album solista, "Semper biot". Da rockol.it