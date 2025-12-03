Economia digitale | un tesoro fiscale che l’Italia sta imparando a incassare
Per anni l’economia digitale è stata, per il fisco italiano, una sorta di “zona grigia”: i servizi li usavano gli italiani, i profitti però risultavano spesso all’estero. Le grandi piattaforme sceglievano Paesi con tassazione più favorevole e un quadro normativo più morbido, mentre lo Stato italiano inseguiva a colpi di accertamenti e norme emergenziali. Negli ultimi anni però lo scenario è cambiato. Non per virtù improvvisa, ma per necessità. Da un lato il bilancio pubblico ha bisogno di nuove entrate strutturali; dall’altro, il peso dell’economia digitale sul PIL e sui consumi è ormai impossibile da ignorare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
