Economia digitale | un tesoro fiscale che l’Italia sta imparando a incassare

Per anni l'economia digitale è stata, per il fisco italiano, una sorta di "zona grigia": i servizi li usavano gli italiani, i profitti però risultavano spesso all'estero. Le grandi piattaforme sceglievano Paesi con tassazione più favorevole e un quadro normativo più morbido, mentre lo Stato italiano inseguiva a colpi di accertamenti e norme emergenziali. Negli ultimi anni però lo scenario è cambiato. Non per virtù improvvisa, ma per necessità. Da un lato il bilancio pubblico ha bisogno di nuove entrate strutturali; dall'altro, il peso dell'economia digitale sul PIL e sui consumi è ormai impossibile da ignorare.