Sono mesi complessi per OpenAI, l'azienda-madre di ChatGpt, che si trova di fronte a un finale di 2025 in cui dovrà programmare il suo futuro di fronte a due bivi-chiave. Le due sfide di OpenAI. Da un lato, dopo anni di investimenti il gruppo di Sam Altman, che ha messo in conto almeno altri tre esercizi finanziari in perdita, dovrà capire in che misura offrire dei ritorni attesi elevati e capaci di giustificare la notevole massa debitoria accumulata sul piano commerciale con molti colossi della tecnologia, da Oracle a Nvidia. Dall'altro, dovrà riuscire a garantirsi ancora dei flussi di capitale tali da sostenere lo sviluppo dell' intelligenza artificiale generativa.

© It.insideover.com - Economia “circolare” o castello di debiti? OpenAI alla prova della verità