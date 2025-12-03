Ecco quanti sono gli autovelox censiti | l’elenco ufficiale Salvini | È finito il far west
«Come promesso, dal 28 novembre è online l’elenco ufficiale dei dispositivi di rilevamento della velocità autorizzati in tutta Italia: si tratta di una tappa epocale che segna la fine del far west degli autovelox che comparivano come funghi, dalla mattina alla sera». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time della Camera. «Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo reso disponibile alle amministrazioni, ai cittadini e agli operatori del settore una mappatura nazionale che garantisce trasparenza e legittimità nell’uso di questi strumenti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
