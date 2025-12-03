Ecco quanti sono gli autovelox censiti | l’elenco ufficiale Salvini | È finito il far west

Secoloditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Come promesso, dal 28 novembre è online l’elenco ufficiale dei dispositivi di rilevamento della velocità autorizzati in tutta Italia: si tratta di una tappa epocale che segna la fine del far west degli autovelox che comparivano come funghi, dalla mattina alla sera». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time della Camera. «Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo reso disponibile alle amministrazioni, ai cittadini e agli operatori del settore una mappatura nazionale che garantisce trasparenza e legittimità nell’uso di questi strumenti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

ecco quanti sono gli autovelox censiti l8217elenco ufficiale salvini 200 finito il far west

© Secoloditalia.it - Ecco quanti sono gli autovelox censiti: l’elenco ufficiale. Salvini: «È finito il far west»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Autovelox autorizzati: sono solo 3.625, la mappa completa - Terminato il censimento, ora conosciamo la mappa ufficiale degli autovelox autorizzati. Si legge su sicurauto.it

quanti sono autovelox censitiAsaps-Alg, autovelox censiti in Italia sono 3.625 e non 13mila - 625 apparati di controllo della velocità, di tipo fisso, mobile e in movimento. Lo riporta ansa.it

quanti sono autovelox censitiAutovelox, la mappa nazionale completa: ecco le regioni e province più “sorvegliate” - Per quanto riguarda la Sardegna, nella tabella si fa riferimento allo schema definitivo di riforma dell’assetto territoriale in vigore dal 17 luglio 2025 e che si articola nelle città ... Si legge su quattroruote.it

quanti sono autovelox censitiAutovelox non censiti dal MIT: migliaia di dispositivi a rischio stop - Il MIT ha pubblicato la lista ufficiale degli autovelox autorizzati. Da missionline.it

quanti sono autovelox censitiAutovelox, anche nell’Astigiano si è chiuso il censimento dei dispositivi autorizzati, ma resta il problema dell’omologazione - Sul sito del MIT si trovano tutti i dispositivi autorizzati a fare le multe, ma i ricorsi per la mancata omologazione continueranno come prima ... Da lanuovaprovincia.it

quanti sono autovelox censitiSorpresa: in Italia gli autovelox sono meno di quanti pensiamo - I dispositivi censiti sul portale del Ministero dei trasporti sono 3. Si legge su dueruote.it

Cerca Video su questo argomento: Quanti Sono Autovelox Censiti