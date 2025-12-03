Ecco perché non la vogliono più! Roberta Bruzzone via da Ore14 | tutta la verità

Il caso dell’ allontanamento di Roberta Bruzzone da Ore14 assume contorni sempre più nitidi, aggiungendo nuovi tasselli a una vicenda che ha acceso il dibattito nel mondo televisivo. Tutto ha avuto origine dal battibecco in diretta con Milo Infante, seguito da un’assenza improvvisa nell’edizione serale del programma di Rai2. A rafforzare l’idea di una frattura definitiva è stato poi un post social della criminologa, nel quale lasciava intuire la volontà di interrompere i rapporti con la trasmissione. Leggi anche: Roberta Bruzzone, scontro in diretta con Milo Infante e l’addio (quasi certo) a Ore 14: “Voglio il pieno controllo” Secondo ricostruzioni interne alla redazione, alla base dello scontro ci sarebbe un aut-aut imposto dalla criminologa in merito alla presenza fissa del direttore di Gente, Umberto Brindani, figura ricorrente del programma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

