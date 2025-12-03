Ecco perché l’Italia sembra messa meglio dei campioni nordici

Lidentita.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quanto pare, dopo 23 anni di purgatorio finanziario, l’Italia ha finalmente trovato l’uscita di sicurezza. proprio mentre il resto d’Europa entra nel tunnel a fari spenti. Moody’s ci ha appena regalato un upgrade e all’improvviso sembriamo l’unico ombrello aperto in una tempesta che – secondo le previsioni dell’agenzia di rating – travolgerà Eurozona e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ecco perch233 l8217italia sembra messa meglio dei campioni nordici

© Lidentita.it - Ecco perché l’Italia sembra messa meglio dei “campioni nordici”

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 L8217italia Sembra Messa