Ecco ’Ombrelloni’ | le vacanze in Riviera diventano allegoria
’Ombrelloni’, in scena al Piccolo, offre uno sguardo romanzato su una realtà con cui molti di noi sono familiari, ma che non hanno mai visto rappresentata su un palco: quel conforto e quella nostalgia delle estati passate sulla Riviera romagnola. E’ una dimensione che ci accomuna ma che rimane spesso nel non-detto: a quale bagno vai, le implicazioni sociali di questa scelta, le tradizioni di famiglia, i giochi con i coetanei, la sabbia scottante sotto i piedi. Lo spettacolo incapsula queste immagini, suscitando un’ondata di ricordi e anche un po’ di orgoglio, perché no. Orgoglio nel riconoscersi nelle storie, nei pettegolezzi, nei personaggi delle storie portate sul palco dalla narrazione romagnolissima di Lorenzo Carpinelli e dagli squisiti intermezzi musicali di Giacomo Toschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
