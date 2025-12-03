’Ombrelloni’, in scena al Piccolo, offre uno sguardo romanzato su una realtà con cui molti di noi sono familiari, ma che non hanno mai visto rappresentata su un palco: quel conforto e quella nostalgia delle estati passate sulla Riviera romagnola. E’ una dimensione che ci accomuna ma che rimane spesso nel non-detto: a quale bagno vai, le implicazioni sociali di questa scelta, le tradizioni di famiglia, i giochi con i coetanei, la sabbia scottante sotto i piedi. Lo spettacolo incapsula queste immagini, suscitando un’ondata di ricordi e anche un po’ di orgoglio, perché no. Orgoglio nel riconoscersi nelle storie, nei pettegolezzi, nei personaggi delle storie portate sul palco dalla narrazione romagnolissima di Lorenzo Carpinelli e dagli squisiti intermezzi musicali di Giacomo Toschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco ’Ombrelloni’: le vacanze in Riviera diventano allegoria