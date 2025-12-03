Ecco le favorite per la vittoria ai Mondiali 2026 | per il super computer c'è anche l'Italia di Gattuso

Il Predictor, il maxi elaboratore statistico di Opta ha partorito le percentuali di chi può vincere i Mondiali 2026. Oltre alle classiche favorite, Inghilterra, Spagna e Francia, nella Top10 è presente anche l'Italia anche se dovrà passare dalla gogna dei Playoff. Con più chance rispetto anche alla Norvegia che ci ha eliminato dalla qualificazione diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

